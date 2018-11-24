Hakimiyet kurmak isteyen erkekler şiddete başvuruyor

İSTANBUL, (DHA)-YARIN 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü. Rakamlar kadınların maruz kaldığı şiddet, eşitsizlik ve hakimiyet tablosunu ortaya koyarken, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun yayınladığı rapora göre son 10 ayda 363 kadın şiddete maruz kalarak hayatını kaybetti. Platformun Ekim 2018 raporuna göre ise erkekler tarafından 34 kadın öldürüldü; çocuk istismarı ve cinsel şiddet ise devam ediyor.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Başkanı Doç. Dr. Berna Güloğlu’ya göre ise, “Erkekliğe atfedilen güç, kuvvet, kahramanlık ve cesaret gibi değerler, toplum içinde her geçen gün güçleniyor.” Kadına yönelik şiddetin, gelişmişlik düzeyine bakılmaksızın tüm ülkelerde görülen sosyal bir sorun olduğunu söyleyen Doç. Dr. Güloğlu, “Kadına yönelik şiddet; kadının yaşamına korku ve güvensizliği sokarak fiziksel ve psikolojik sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Kendini tehdit altında hisseden kadın toplumsal yaşama katılmakta zorlanıyor. Her ne kadar şiddet; kültür, inanç, ırk, ve ekonomik düzey farkı olmaksızın tüm toplumlarda görülen bir durum olsa da şiddetin görülme sıklığı toplumdan topluma değişiklik gösteriyor” dedi.