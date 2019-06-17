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Hakimiyeti kaybolan araç takla attı: 1 ölü, 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 13:48 | Son Güncelleme

Sinop’un Boyabat ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği ticari araç kontrolden çıkarak takla attı.

Hakimiyeti kaybolan araç takla attı: 1 ölü, 5 yaralı

Sinop’un Boyabat ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği ticari araç kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen trafik kazasında 2 yaşındaki 1 çocuk hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, saat 06.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, Recep Yanık’ın kullandığı 34 DJ 2032 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada Muhammet Hamza Yanık (2) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Recep Yanık, Sebahat Yanık, Semih Cemil Yanık, Enes Yiğit Hayta ve Melih Yanık yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olay yerinde hayatını kaybeden çocuğun cenazesinin İstanbul’da defnedileceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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