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Hakimiyetini kaybeden araç elektrik direğine çarptı: 1 ölü

20.12.2020 02:37 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, elektrik direğine çarptı.

Tekirdağ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, elektrik direğine çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü öldü.
Kaza, gece saat 00.30 sıralarında Saray İlçesi Büyükyoncalı Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 59 ADA 370 Plakalı otomobiliyle Çerkezköy’den Saray istikametine seyreden Burhan Tören (34) Yeniköy Mevkii İnönü Caddesi üzerinde hafif yağan yağmurun kayganlaştırdığı yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarparak savruldu. Kaza sonucu hurdaya dönen otomobilde sıkışan ve ağır yaralanan sürücü Burhan Tören olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ve İtfaiye Ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çerkezköy’de çalıştığı fabrikadan gece vardiyasından dönerken otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptığı öğrenilen ağır yaralı sürücü Burhan Tören hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Kazanın ardından olay yerine gelen Jandarma ve Trafik Ekiplerinin incelemesinin ardından hurdaya dönen otomobil kaza yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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