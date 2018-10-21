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Hakimlerin konkordato isyanı! Oda kapılarına bu yazıyı astılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 10:07 | Son Güncelleme

Konkordato ile ilgili yaşanan gelişmeler sonunda hakimleri de isyan ettirdi. Makam odalarında sürekli olarak konkordato ile ilgili sorulara maruz hakimler çareyi oda kapılarına 'Konkordato komiserliği talebi veya bilirkişilik talepleri konusunda görüşme talebinde bulunulmaması rica olunur' yazısı asmakta buldu.

Hakimlerin konkordato isyanı! Oda kapılarına bu yazıyı astılar

Günden güne artan konkordato başvuruları adliyelerdeki iş yükünü çoğalttı. Konkordatonun kapsamını henüz tam olarak bilmeyen avukatlar ve şirket yetkililerinin hakimlere danışmak istemesi de adliye koridorlarındaki trafiği artırdı. Makamlarında sürekli konkordato sorularına maruz kalan hakimler de odalarının kapılarına uyarı yazıları yazmak zorunda kaldı.

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KANUNİ HATIRLATMA

Sözcü'nün Taylan Büyükşahin'in haberine göre, Çağlayan Adliyesi'nde asliye ticaret mahkemeleri hakimlerinden bazıları oda kapılarına “Konkordato komiserliği talebi veya bilirkişilik talepleri konusunda görüşme talebinde bulunulmaması rica olunur” yazısı astı. Bazı hakimlerin ise “Hakimlerle odada görüşülmez, kanunen yasaktır” yazısını asmaları dikkat çekti. Kapıya astıkları yazılarda doğrudan “suç” uyarısında bulunan hakimler, “Sadece duruşmada görüşülür. Duruşma dışında ifade edilmek istenen her şey ön bürodan veya UYAP'tan dilekçe ile verilir. Hakime danışılmaz. Aksi hareket adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs olur” ifadelerini kullanarak, ilgili kanun maddelerini de hatırlattılar.

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BİNLERCE BAŞVURU VAR

Mart ayından bu yana hemen hemen her gün birkaç şirketin başvurusuyla birlikte hayatımıza giren konkordatoya, 7 ay içerisinde binlerce şirket başvuru yaptı. Borçlarını zamanında ödemeyen veya ödememe riski bulunan şirketlerin süre istemek veya tenzilat yapılmak suretiyle muhtemel bir iflastan kurtulmak için şirket merkezinin bağlı bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine başvurmasına konkordato deniliyor. Şahıs firmaları, sermaye şirketleri, kooperatifler, dernekler, vakıflar, alacaklılar ve şahıslar konkordato talep edebiliyor. Konkordatonun asliye ticaret mahkemesi tarafından kabul edilmesi ile birlikte mahkeme 3 kişiye kadar konkordato komiseri tayin ediyor. Bu komiserin görev ve yetkileri kanunla belirlenmesine rağmen yeni bir uygulama olması, bazı belirsizlikler ve şirket içi işleyişlerden kaynaklı sorunlar nedeniyle hakimlere danışılıyor. Bu nedenle hakimler ve avukatlar arasında zaman zaman gerginlikler yaşanıyor.

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