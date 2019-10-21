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Hakimliği bıraktı oğlunu savundu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 17:19 | Son Güncelleme

Bakırköy’de aracını vatandaşların üstüne sürdüğü görüntüler ile tepki toplayan Görkem Sertaç Göçmen’in silah ile bir kafeye ateş ettiği iddiasıyla yargılandığı davasının görülmesine devam edildi.

Bakırköy’de aracını vatandaşların üstüne sürdüğü görüntüler ile tepki toplayan Görkem Sertaç Göçmen’in silah ile bir kafeye ateş ettiği iddiasıyla yargılandığı davasının görülmesine devam edildi. Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık Göçmen’in avukatlığını hakimliği bırakan annesi Aynur Göçmen yaptı.
Bakırköy’de vatandaşların üzerine aracını sürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve farklı zamanlarda başka suçlara da karıştığı iddiasıyla davalarının görülmesine devam edilen Görkem Sertaç Göçmen’i silah ile vatandaşların üzerine ateş ettiği iddia edilen davasında hakimliği bırakıp avukat olan annesi Aynur Göçmen savundu. Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık Görkem Sertaç Göçmen SEGBİS sistemi ile hazır edildi.
Duruşmada savunma yapan Görkem Sertaç Göçmen kuru sıkı tabanca ile hedef almadan ateş ettiğini söyleyerek “Bulunduğumuz yer ağaç dalları ile kaplıdır. Binanın yüksekliğinden aşağısı net olarak görünmemektedir. Yaraladığım kastı ile hareket ettiğim iddiası kabul edilemez. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Kuru sıkı tabanca ile ateş ettiğimden barut artığı tespit edilememiştir. Beraatimi istiyorum” dedi.
Sanık Göçmen’in annesi ve avukatı Aynur Göçmen ise müvekkilinin beyanlarına katıldığını söyleyerek “Dilekçemiz ekinde sunduğumuz haber örneklerine bakıldığında masumiyet karinesi bir yana bırakılarak ebeveynlerinin mesleklerinin ön plana çıkarıldığı ve bu yandan bir haber oluşturulmaya çalışıldığı görülmektedir. Yargılama ile ilgili çıkan haberler müvekkilimizin kişisel haklarını zedelemektedir. Bu nedenle duruşmaların kapalı olarak yapılmasını talep ediyoruz” dedi.
Duruşma hakimi sanık avukatının bu talebinin reddine karar verdi.
Yeniden söz verilen sanık avukatı Aynur Göçmen müvekkilinin 11. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada Abdülhamit Pahıl’a yönelik eyleminden cezalandırıldığını, başka bir yaralama suçundan ceza verilmesinin mümkün olamayacağını söyledi. Mahkeme sanık avukatının savunmasını ardından ara kararını açıkladı. Duruşma hakimi, 11. Asliye Ceza Mahkemesindeki dosyanın incelenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Ataköy’de 6 Eylül 2017’de iddialara göre Görkem Sertaç Göçmen kız arkadaşıyla tartışırken orada bulunan ve kendilerine bakan kafenin işletmecisi ve çalışanları ile kavga etmişti. Darp edilmesi üzerine Göçmen kafenin yakınındaki evine giderek pencereden ateş etmişti. Açılan ateş sonucu o an parkta oturan Abdülhamit Pahıl yaralanmıştı.

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