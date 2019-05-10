Hakimlik kopan parmak soruşturmasını tekrar açtı

Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da parmağı kopan Cüneyt Dayı'ya 'Cerrah yok' gerekçesiyle müdahale etmedikleri gerekçesiyle iki ayrı özel hastane yetkilileri hakkında yapılan şikayete takipsizlik veren savcılık kararını, sulh ceza hakimliği kaldırdı. Hakimlik, savcılığın hastane kayıtlarını incelemeden ve acil servis çalışanlarının ifadesini almadan soruşturmayı kapatmasının doğru olmadığını belirterek, soruşturmanın tekrar açılmasını istedi. Elinde kopan parmağıyla hastane hastane dolaşan Cüneyt Dayı ise iki hastaneye 50 bin 500 TL'lik tazminat davası açtı.

İstanbul'da bir restoranda paket servisinde çalışan Cüneyt Dayı (29), 28 Ağustos 2017'de motosikletinin bakımını yaparken zincirine kaptırdığı sağ elinin orta parmağı koptu. Kopan parmağını buz dolu torbaya koyan Cüneyt Dayı'ya, iddialara göre en yakın donanımlı iki ayrı özel hastane 'cerrah yok' gerekçesiyle müdahale etmedi. Cüneyt Dayı'nın saatler sonra Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde parmağı dikildi. Ancak doku tutmayınca ikinci kez ameliyat olarak parmağı traşlandı.