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Hakimlik kopan parmak soruşturmasını tekrar açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 10:52 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da parmağı kopan Cüneyt Dayı'ya 'Cerrah yok' gerekçesiyle müdahale etmedikleri gerekçesiyle iki ayrı özel hastane yetkilileri hakkında yapılan şikayete takipsizlik veren savcılık kararını, sulh ceza hakimliği kaldırdı. Hakimlik, savcılığın hastane kayıtlarını incelemeden ve acil servis çalışanlarının ifadesini almadan soruşturmayı kapatmasının doğru olmadığını belirterek, soruşturmanın tekrar açılmasını istedi.

Hakimlik kopan parmak soruşturmasını tekrar açtı

Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da parmağı kopan Cüneyt Dayı'ya 'Cerrah yok' gerekçesiyle müdahale etmedikleri gerekçesiyle iki ayrı özel hastane yetkilileri hakkında yapılan şikayete takipsizlik veren savcılık kararını, sulh ceza hakimliği kaldırdı. Hakimlik, savcılığın hastane kayıtlarını incelemeden ve acil servis çalışanlarının ifadesini almadan soruşturmayı kapatmasının doğru olmadığını belirterek, soruşturmanın tekrar açılmasını istedi. Elinde kopan parmağıyla hastane hastane dolaşan Cüneyt Dayı ise iki hastaneye 50 bin 500 TL'lik tazminat davası açtı.

İstanbul'da bir restoranda paket servisinde çalışan Cüneyt Dayı (29), 28 Ağustos 2017'de motosikletinin bakımını yaparken zincirine kaptırdığı sağ elinin orta parmağı koptu. Kopan parmağını buz dolu torbaya koyan Cüneyt Dayı'ya, iddialara göre en yakın donanımlı iki ayrı özel hastane 'cerrah yok' gerekçesiyle müdahale etmedi. Cüneyt Dayı'nın saatler sonra Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde parmağı dikildi. Ancak doku tutmayınca ikinci kez ameliyat olarak parmağı traşlandı.

Evli ve bir çocuğu bulunan Cüneyt Dayı avukatı aracılığıyla kendisine müdahale etmeyen iki özel hastanenin yönetimi hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığına şikayetçi oldu. Savcılık hastane yetkilileri hakkında kovuşturmaya yer yok kararı vererek, soruşturmayı kapattı. Cüneyt Dayı İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz ederek soruşturmanın yapılmasını istedi. Sulh Ceza Hakimliği geçtiğimiz mart ayında Dayı'nın 'nın itirazını kabul ederek kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı kaldırdı. Hakimlik kararında, "İki hastanenin acil servislerinin kayıtlarının ve olay günü görevli personelin ifadelerinin alınması ve sonucuna göre dosyanın değerlendirilmesi gerekirken şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararının verilmesi doğru değildir" dedi. İtirazın ardından iki hastanenin yetkililerinin hakkında tekrar soruşturma açıldı.

Cüneyt Dayı avukatı aracılığıyla iki özel hastaneye 500 TL maddi, 50 bin TL manevi tazminat davası açtı. İstanbul Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan tazminat davası dilekçesinde iki hastanenin de acil servisinde Cüneyt Dayı'ya cerrah olmadığı gerekçesiyle müdahale edilmediği ve kendisinin hangi hastaneye gitmesi konusunda bilgilendirilmeden ayrılması istendiği iddia edildi. Dilekçede Cüneyt Dayı'nın hastanenin acil servis doktorundan müdahalede bulunmadığına dair rapor istediği anlatılırken doktorun "Parmağı yaralıdır, aktif kanama olmadığı için ambulans ihtiyacı yoktur. Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne sevk edilmiştir" şeklinde yazı verdiği belirtildi.

Dayı'nın açtığı tazminat davası ve savcılık soruşturması sürüyor.

(FOTOĞRAF)

Hakimlik kopan parmak soruşturmasını tekrar açtıHakimlik kopan parmak soruşturmasını tekrar açtı

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