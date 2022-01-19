Hakkari, Aksaray ve Siirt'te yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Hakkari, Aksaray ve Siirt'te yarın okullar tatil mi olacak?

Hakkari, Aksaray ve Siirt'te olumsuz hava koşulları sürüyor. Yer yer kar, tipi ve buzlanma etkili oldu. Eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin açıklamalar, illerin valiliklerince yapılıyor. Hakkari, Aksaray ve Siirt'te yarın okulların tatil olup olmayacağına ilişkin valilik tarafından açıklamalar geldi.

HAKKARİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Hakkari merkez ve ilçelerinde soğuk hava nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi. Valilik tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada kentte yoğun kar, tipi ve buzlanmanın etkili olduğu ifade edildi. Buna göre 20 Ocak 2022 Perşembe günü il merkezi ve ilçelerinde okullar tatil olacak. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personeller izinli sayılacak.

AKSARAY'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Aksaray valiliği, aşırı buzlanma ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe tatil edildiğini açıkladı. Ayrıca kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılak.

SİİRT'TE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışı Siirt'te etkili olmaya devam ediyor. Bu sebeple il genelinde eğitime 2 gün ara verildi. 20 ve 21 Ocak günleri okullar tatil olacak.



