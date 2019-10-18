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Hakkari Belediyesi için Vali Akbıyık görevlendirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 11:48 | Son Güncelleme

Hakkari'de hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP'li Belediye Başkanı Cihan Karaman'ın yerine Vali İdris Akbıyık, "Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP'li Belediye Başkanı Cihan Karaman'nın yerine İçişleri Bakanlığı'nca Vali İdris Akbıyık "Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirildi.

Akbıyık, sabah saatlerinde geldiği belediye binasında birim amirleri tarafında çiçeklerle karşılandı.

Vali Akbıyık, burada yaptığı açıklamada, Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman hakkında Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılama devam ederken, terör örgütü elebaşının talimatı doğrultusunda belediyede sözde "eş başkanlık" sistemini uyguladığını aktardı.

Akbıyık, ayrıca Karaman hakkında "personel mevzuatına aykırı görevlendirmeler yaptığı, imar ve ihale mevzuatına aykırı davranarak belediyeyi zarara uğrattığı hususları ile ilgili olarak bakanlığa ve valiliğe ulaşan bilgiler çerçevesinde, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında işlem başlatıldığı"nı da hatırlattı.

Karaman'ın Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yürütülen bir başka soruşturma kapsamında Hakkari Sulh Ceza Hakimliği'nce dün tutuklandığını vurgulayan Vali Akbıyık, şunları kaydetti:

"Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman hakkında devam eden adli ve idari işlem süreçleri ve hakkında verilen tutuklama kararı göz önünde bulundurularak, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığımızın 17 Ekim 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanununun 45'inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanununun 46'ncı maddesi kapsamında Hakkari Valisi olarak şahsıma 'Hakkari Belediye Başkan Vekilliği' görevi İçişleri Bakanlığı tarafından tebliğ edilmiştir.''

- "İhale bedeli yüksek gösterilerek PKK'ya pay aktarıldı"

Bu arada, terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP'li Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar'ın yerine de Kaymakam Osman Doğramacı'nın "Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirildiğini dile getiren Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, şu bilgileri paylaştı:

"Hakkari'nin Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar hakkında Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Terör örgütü propagandası yapma' suçlarından yargılama devam ederken, 'terör örgütü elebaşının talimatı doğrultusunda belediyede sözde 'eş başkanlık' sistemini uyguladığı, belediye personeline işe gelmeden maaş ödediği, mevzuata aykırı personel alımı ve görevlendirmeler yaptığı, bir firmadan alınan ihalelerin bedelinin yüksek gösterilerek aradaki farkın PKK/KCK terör örgütüne aktarıldığı' hususları ile ilgili olarak bakanlığımıza ve valiliğimize ulaşan bilgiler doğrultusunda 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında işlem başlatılmıştır. Adı geçen şahıs hakkında Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçundan yürütülen bir başka soruşturma kapsamında Hakkari Sulh Ceza hakimliğince 17 Ekim 2019 tarihinde tutuklama kararı verilmiştir."

Vali Akbıyık, "Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar, hakkında devam adli ve idari işlem süreçleri ve hakkında verilen tutuklama kararı göz önünde bulundurularak Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddelerine istinaden bakanlığımızın 17 Ekim 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış Belediye Kanununun 45'inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanununun 46'ncı maddesi kapsamında Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı Hakkari Valiliği tarafından 'Yüksekova Belediye Başkan Vekili' olarak görevlendirilmiştir.'' dedi.

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