Hakkari-Çukurca kara yoluna kaya parçaları düştü

HAKKARİ (AA) - Dağdan kopan kaya parçalarının düşmesi sonucu ulaşıma kapanan Hakkari-Çukurca kara yolu, ekiplerin çalışmasıyla tek şeritten açıldı.
Bölgede olumsuz hava koşulları nedeniyle, Hakkari-Çukurca kara yolunun 20. kilometresine dağdan kopan kaya parçaları düştü.
Bir süre trafiğe kapanan yol, Karayolları 114. Şube Şefliği ekiplerinin iş makineleriyle yaptığı çalışma sonucu tek şeritten ulaşıma açıldı.
Yolun açılmasıyla, bölgede bekleyen araçlar da kent merkezi ve Çukurca yönüne hareket etti.
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