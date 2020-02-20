Hakkari-Çukurca karayoluna çığ düştü

Hakkari’de üç gündür aralıksız devam eden kar yağışı, birçok köy yolunun kapanmasına ve çığ düşmesine neden oldu. Hakkari-Çukurca kara yolunun 12’nci kilometresinde bulunan Vali Erdoğan Gürbüz Çeşmesi yakınlarına çığ düşmesi sonucu yol trafiğe kapandı. Can ve mal kaybının yaşanmadığı olay sonrası Karayolları ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. 1 saatlik çalışmanın ardından kara yolunun tek şeridi ulaşıma açıldı.

Çığ nedeniyle yolda mahsur kalan sürücüler, sabahın erken saatlerinde aynı bölgeye iki ayrı çığın düştüğünü, bu nedenle yolda mahsur kaldıklarını söyledi.

Kaynak: İHA



