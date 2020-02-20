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Hakkari-Çukurca karayoluna çığ düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2020 09:45 | Son Güncelleme

Hakkari-Çukurca karayolunun 12’nci kilometresine çığ düştü.

Hakkari-Çukurca karayoluna çığ düştü

Hakkari’de üç gündür aralıksız devam eden kar yağışı, birçok köy yolunun kapanmasına ve çığ düşmesine neden oldu. Hakkari-Çukurca kara yolunun 12’nci kilometresinde bulunan Vali Erdoğan Gürbüz Çeşmesi yakınlarına çığ düşmesi sonucu yol trafiğe kapandı. Can ve mal kaybının yaşanmadığı olay sonrası Karayolları ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. 1 saatlik çalışmanın ardından kara yolunun tek şeridi ulaşıma açıldı.

Çığ nedeniyle yolda mahsur kalan sürücüler, sabahın erken saatlerinde aynı bölgeye iki ayrı çığın düştüğünü, bu nedenle yolda mahsur kaldıklarını söyledi.

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Kaynak: İHA

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