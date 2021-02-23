Hakkari'de 1 Mart heyecanı! Günlük vaka sayısı 1'e düştü, normalleşme için geri sayım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 15-21 Şubat 2021 haftasına ait il il vaka sayılarını paylaştı. Haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerde belirgin artış olduğunu ifade eden Bakan Koca, tedbirlere uyma çağrısı yaparken, paylaştığı haritaya göre de haftalık vaka sayısı Hakkari'de 9.55'ten 3.21'e, düşerek Türkiye'de vaka sayılarının en az olduğu il oldu. Böylelikle geçen hafta Türkiye'de ikinci sırada olan Hakkari bu hafta birinci sıraya yerleşti. Hakkari Devlet Hastanesi'ndeki sağlık çalışanları hastaneye gelen vatandaşların HES kodunu isteyip ateşlerini ölçtü. Bir hastanın bile olmadığı Hakkari Devlet Hastanesi'nin yoğum bakım ünitesi ve Covid-19 Servisi ise tamamen boşaldı.

Hakkkari Devlet Hastanesi'nin yoğum bakım ünitesi ve kovid servisinde yatan hastanın olmadığını belirten Başhekim Uzm. Dr. Hüseyin Kara, Hakkari'nin vaka sayısı konusunda 1'inci gelmesinin sağlık çalışanları olarak kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI EN AZ OLAN İL HAKKARİ

Başhekim Kara, yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirterek, "Pandemi süreci başladığından beri sürekli olarak yoğun bir şekilde Covid-19 vakaları ile çalışmaktayız. Bu vakaların mümkün mertebede tüm önemleri ve gerekli çabaları göstermekteydik. Bu hafta bunun meyvesini yedik. Şu an Türkiye'de vaka sayısı en az olan il konumundayız. Bu tabii ki bütün sağlık çalışanları olarak hepimizi çok mutlu etmiştir. Filyasyon ekipleri olarak bir vaka tespit ettiğimizde yerinde müdahaleleri en hızlı şekilde yapmaya çalıştık. Ne kadar hızlı müdahale ettiysek o kadar hızlı bir şekilde vakaların yayılmasını engelledik. Bu bizim için gerçekten çok önemliydi. Yoğum bakım ünitemizde ve servisimizde şu an yatan koronavirüs hastamız yok. Korona vaka sayısı azaldığı için hastanelerin de bir yükü vardı. Bu durum tabi hastanelerdeki yükü de sıfıra indirmiş durumda. Hastanemizde şu an yatan korona hastamız yok" dedi.