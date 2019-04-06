Hakkari’de 15 günlük yasak

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarının ilimizde açıklanmasıyla; alınan istihbari bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi, provakatif eylemlerin engellenmesi, farklı kesimler arasında çatışma çıkmasının engellenmesi amacıyla 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesi kapsamında Hakkari il ve ilçelerinde (jandarma sorumluluk bölgeleri dahil) 4 Nisan 2019 günü saat 00.00'dan itibaren 18 Nisan 2019 günü saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol ve park gibi umuma açık alanlarda yapılacak her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşleri, oturma eylemleri, stant açma ve çadır kurma eylemleri yasaklanmıştır" denildi.

(İHA)

