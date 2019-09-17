Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanl\u0131ktan yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, i\u00e7 g\u00fcvenlik operasyonlar\u0131 kapsam\u0131nda Hakkari k\u0131rsal\u0131nda \u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131nca operasyon d\u00fczenlendi.\nOperasyonda, silahl\u0131 2 ter\u00f6rist etkisiz hale getirildi.\nB\u00f6lgede operasyonlar devam ediyor. (AA)Korkun\u00e7 rakam! 1644 \u00f6l\u00fcT\u00dcRKPATENT\u2019in bulu\u015flar\u0131 TEKNOFEST\u2019te g\u00f6r\u00fcc\u00fcye \u00e7\u0131kt\u0131Ke\u015fan Ticaret Borsas\u0131'ndan b\u00fcy\u00fckba\u015flarda 'salg\u0131n' hastal\u0131k uyar\u0131s\u0131
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