HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hakkari'de 2012 yılında 8 asker şehit olmuş, 16 asker yaralanmıştı! Saldırıya katılan PKK-KCK’lı terörist yakalandı...

Hakkari'de 2012 yılında 8 asker şehit olmuş, 16 asker yaralanmıştı! Saldırıya katılan PKK-KCK’lı terörist yakalandı...

09.08.2022 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari’de 2012 yılında 8 askerin şehit olduğu, 16 askerin ise yaralandığı saldırıya katıldığı belirlenen PKK-KCK’lı terörist yakalanarak geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Hakkari'de 2012 yılında 8 asker şehit olmuş, 16 asker yaralanmıştı! Saldırıya katılan PKK-KCK’lı terörist yakalandı...

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan kapsamlı istihbarat çalışmaları neticesinde Hakkari’de 2012 yılında 8 askerin şehit olduğu, 16 askerin ise yaralandığı saldırıya katıldığı belirlenen PKK-KCK’lı terörist yakalandı.

YASA DIŞI YOLLARLA TÜRKİYE'YE GİRMİŞ

ss

Geçmiş dönemde PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü, Türkiye'de Hakkari bölgesinde askeri birliklere, konvoylara silahlı ve EYP'li saldırı tarzında eylemlerde bulunduğu, 20 Haziran 2012 tarihinde Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Yeşiltaş Jandarma karakoluna yönelik 8 askerin şehit olduğu, 16 askerin ise yaralandığı saldırıya katıldığı, Suriye ve Irak-Gare bölgesinde örgüt adına silahlı faaliyet göstermesini müteakip yasa dışı yollardan Türkiye’ye giriş yaparak Gaziantep’te ikamet ettiği tespit edilen Ş.M. isimli PKK/KCK terör örgütü mensubu, bugün Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep Merkez'de icra edilen operasyon sonucunda yakalandı. Geniş güvenlik önlemleri altında PKK’lı terörist, Kilis Adliyesine sevk edildi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuruyan ünlü gölün su tutana kadar yeni sahibi belli oldu...Kuruyan ünlü gölün su tutana kadar yeni sahibi belli oldu...
Kılıçdaroğlu'nu "Sayın Cumhurbaşkanım" diyerek çağırdıKılıçdaroğlu'nu "Sayın Cumhurbaşkanım" diyerek çağırdı
Çok konuşulacak KPSS iddiası! 'Operasyonu orada yaptılar'Çok konuşulacak KPSS iddiası! 'Operasyonu orada yaptılar'
Anahtar Kelimeler:
şehit Asker Hakkari saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Geri dönüyorlar! "Türk halkı hakkını helal etsin"

Geri dönüyorlar! "Türk halkı hakkını helal etsin"

Benzin fiyatlarını etkileyecek gelişme! Durdurdular

Benzin fiyatlarını etkileyecek gelişme! Durdurdular

Bir hafta boyunca benim göğüsler konuşuldu

Bir hafta boyunca benim göğüsler konuşuldu

Kulisleri sallayan sürpriz adaylık iddiası

Kulisleri sallayan sürpriz adaylık iddiası

Merakla bekleniyordu, Erdoğan açıkladı! Tüm gözler oraya çevrildi

Merakla bekleniyordu, Erdoğan açıkladı! Tüm gözler oraya çevrildi

Cip sürücüsünün ücret ödememek için yaptığı şey şaşkına çevirdi!

Cip sürücüsünün ücret ödememek için yaptığı şey şaşkına çevirdi!

İlginizi Çekebilir

Sevgilisini bırakıp İranlı hayranıyla evlendi! Ünlü isim ifşa etti

Sevgilisini bırakıp İranlı hayranıyla evlendi! Ünlü isim ifşa etti

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Herkesi büyüleyen bir karnaval kraliçesiydi! Ölümü acı oldu

Herkesi büyüleyen bir karnaval kraliçesiydi! Ölümü acı oldu

Kedi ve köpek etinden fasulye yemeği yaptı

Kedi ve köpek etinden fasulye yemeği yaptı

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.