Hakkari'de acı olay: İki kuzen gölette boğuldu

Yüksekova ilçesine Mezarlık Mahallesi'nde yaşayan Oğuz (12) ve Doğan Güzel (13) isimli iki kuzenden uzun süre haber alınamadı.

Yakınlarının yaptığı aramalarda kuzenlerin giysileri mahallenin arka tarafındaki kar sularından oluşan göletin kenarında bulundu.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Ancak, kendilerini göremeyen yakınları durumu İtfaiye ve AfAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, göletin çamurlu suyunda çalışma başlattı.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Yaklaşık 1,5 saat süren arama çalışmalarında iki kuzenin cansız bedenlerine ulaşıldı. Ekipler tarafından çıkarılan kuzenlerin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere bölgede hazır bekletilen ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Oğuz ve Doğan Güzel'in cenazelerinin, yapılacak otopsinin ardından defnedileceği belirtildi. Hastane'ye gelen iki kuzenin yakınları sinir krizleri geçirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

