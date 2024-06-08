HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Hakkari'de ayı dehşeti! Talihsiz adamı bu hale getirdiler...

Hakkari'de ayı dehşeti! Talihsiz adamı bu hale getirdiler...

08.06.2024 09:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de çiftçilikle uğraşan Mehmet Akdoğan, köyündeki tarlasına gitti. Burada 2 ayının saldırısına uğrayan Akdoğan'ın suratı paramparça oldu. Kendi imkanlarıyla köy meydanına giden Akdoğan burada bayıldı. Akdoğan'ın yaşadığı korkunç olay sonucu yüzü bu hale geldi!

Olay, kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Kırıkdağ köyünde meydana geldi. Köyde tarım işiyle uğraşan Mehmet Akdoğan, iki gün önce tarlasına gittiği esnada 2 ayının saldırısına uğradı.

AW222681_01

YÜZÜ PARÇALANDI

Ayılar, yalnız yakaladıkları Akdoğan'ın yüzünü parçalandı ve çene kemiğini kırıldı. Kendi imkanıyla ayı saldırısından kurtulmayı başaran Akdoğan köye vardıktan sonra bayıldı. Sağlık ekiplerine haber verilmesiyle Akdoğan hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk tedavisinin ardından Akdoğan Van'a sevk edildi. Akdoğan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir ilin sağlını böyle hiçe saydılar! Birçok kasapta ele geçirildi: Çukurlara gömülerek imha edildiBir ilin sağlını böyle hiçe saydılar! Birçok kasapta ele geçirildi: Çukurlara gömülerek imha edildi
Kuvvetli olacak: 18 il için sarı kod! Şen 'aşırı sıcaklar' için tarih verdiKuvvetli olacak: 18 il için sarı kod! Şen 'aşırı sıcaklar' için tarih verdi
Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in heyecanlı yolcuğu için geri sayım başladıTürkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in heyecanlı yolcuğu için geri sayım başladı
Anahtar Kelimeler:
Hakkari ayı
En Çok Okunan Haberler
100 milyon lira! Tedavüle çıkarıldı

100 milyon lira! Tedavüle çıkarıldı

Fuhuş operasyonunu diline doladı! Cüce benzetmesi olay oldu

Fuhuş operasyonunu diline doladı! Cüce benzetmesi olay oldu

Kuvvetli olacak: 18 il için sarı kod! Şen 'aşırı sıcaklar' için tarih verdi

Kuvvetli olacak: 18 il için sarı kod! Şen 'aşırı sıcaklar' için tarih verdi

Gündem olan Akşener-Erdoğan-Bahçeli sözleri! 'Seçimlerden önce görüştüler' dedi: Akşener, Bahçeli'den özür diledi

Gündem olan Akşener-Erdoğan-Bahçeli sözleri! 'Seçimlerden önce görüştüler' dedi: Akşener, Bahçeli'den özür diledi

Meral Akşener Cumhurbaşkanı Yardımcısı mı oluyor?

Meral Akşener Cumhurbaşkanı Yardımcısı mı oluyor?

Anne ve babasını aramak istedi korkunç gerçek ortaya çıktı! 'Dedesi aslında babası'

Anne ve babasını aramak istedi korkunç gerçek ortaya çıktı! 'Dedesi aslında babası'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Yaz ayı fırsat ayı! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

Yaz ayı fırsat ayı! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.