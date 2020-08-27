HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hakkari'de 'define' heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu

Hakkari'de 'define' heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2020 19:38 | Son Güncelleme

Hakkari’de hafriyat kaldırma çalışması esnasında büyük bir küpün bulunması define heyecanına neden oldu. Yetkililer küpün boş olduğunu belirtirken vatandaşlar bölgenin birçok noktasında define bulunduğunu iddia etti.

Hakkari'de 'define' heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu

Olay, Bulak Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafriyat kaldırma çalışması esnasında büyük bir küp bulundu. Durumun güvenlik güçlerine ve ilgili kuruma bildirmesi üzerine polis hafriyat alanında güvenlik önlemleri aldı.

Belediyeye ait bir iş makinesi görevlilerin himayesinde küpün etrafını açmaya başlarken, heyecanlı anlar yaşandı. Küpün kaldırılması esnasında ise küpün yan tarafında kırılma meydana geldi. Görevliler tarafından bir çuvala alınan küp tutanak karşılığı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

AW100188_02

Hakkari İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri ise küpün boş olduğunu belirterek hangi döneme ait olduğunun gönderecekleri Van Müzesi’nde yapılacak araştırma sonucunda ortaya çıkacağını belirtti.

Define bulundu heyecanı yaşayan vatandaşlar ise Hakkari bölgesinde birçok noktada define bulunduğunu iddia etti.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER YKS'ye girmişti! Ünlü isim Reynmen'den kötü haber YKS'ye girmişti! Ünlü isim Reynmen'den kötü haber
27 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı27 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Mecidiyeköy - Mahmutbey metrosunun açılış tarihi belli oldu!Mecidiyeköy - Mahmutbey metrosunun açılış tarihi belli oldu!
En Çok Okunan Haberler
Bilim insanları açıkladı: Covid-19’u engelleyen maske belli oldu
Bilim insanları açıkladı: Covid-19’u engelleyen maske belli oldu
Hasta bakıcıdan hemşireye cinsel taciz! Böyle yardım istedi
Hasta bakıcıdan hemşireye cinsel taciz! Böyle yardım istedi
Oruç Reis için yeni NAVTEX kararı
Oruç Reis için yeni NAVTEX kararı
Bomba iddia! Faturaları ödemekten bıkınca...
Bomba iddia! Faturaları ödemekten bıkınca...
Bikinili pozlarına Sercan'dan yorum
Bikinili pozlarına Sercan'dan yorum
Dikkat çeken anket: Yüzde 94 'devam' dedi
Dikkat çeken anket: Yüzde 94 'devam' dedi
İlginizi Çekebilir
İstanbul-Manchester uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı! Panik anları: Pilot kabinine gitti ve...
İstanbul-Manchester uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı! Panik anları: Pilot kabinine gitti ve...
Görüntüler tepki çekmişti! O salça firmasına baskın
Görüntüler tepki çekmişti! O salça firmasına baskın
Bir doktor daha koronadan hayatını kaybetti
Bir doktor daha koronadan hayatını kaybetti
Bakan Soylu hakkında küfür içerikli paylaşım! Gözaltına alındı
Bakan Soylu hakkında küfür içerikli paylaşım! Gözaltına alındı
Büyük tepki çekmişti! Skandal olayda yeni gelişme
Büyük tepki çekmişti! Skandal olayda yeni gelişme
Diğer Haberler
27 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
27 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Tekirdağ'da Suriyeli DEAŞ şüphelisi yakalandı
Tekirdağ'da Suriyeli DEAŞ şüphelisi yakalandı
Meteoroloji illeri sıraladı! Sıcak hava uyarısı
Meteoroloji illeri sıraladı! Sıcak hava uyarısı
Otel bahçesinde süs eşyası olarak kullanılıyordu! Herkesi şaşırtan olay
Otel bahçesinde süs eşyası olarak kullanılıyordu! Herkesi şaşırtan olay
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Virüsü yeneceğiz' paylaşımı!
Bakan Koca'dan 'Virüsü yeneceğiz' paylaşımı!
Edirne Valisi Ekrem Canalp önce sevindiren haberi verdi, sonra uyardı
Vali önce sevindiren haberi verdi, sonra uyardı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.