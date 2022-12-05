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Hakkari'de feci olay! Eşini ve doktor yeğenini vurup intihar etti...

05.12.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana geldi. 41 yaşındaki Seyfettin Ç., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 35 yaşındaki eşi Evin Ç.'yi tabancayla vurdu. Seyfettin Ç., sonrasında 32 yaşındaki doktor yeğeni Haşim Ç.'yi öldürdü. Seyfettin Ç., aynı silahla kendisine de ateş etti. Haşim Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, Seyfettin Ç. ve eşi Evin Ç. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Seyfettin Ç., tabancayla geldiği odunluk önünde, eşi Evin Ç. ile doktor olan yeğeni Haşim Ç.'ye henüz bilinmeyen nedenle ateş etti. Seyfettin Ç., aynı silahla kendisini de vurdu. Silah seslerini duyanların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevrede güvenlik önlemi alınırken, yapılan kontrolde Haşim Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı Seyfettin Ç. ve Evin Ç. de ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların müdahale ettiği çift de kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. (DHA)

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cinayet Hakkari

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