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Hakkari'de füze saldırısı! Şehit ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 10:58 | Son Güncelleme

Hakkari' nin Çukurca ilçesi Güven dağı üs bölgesine teröristlerin Kuzey Irak Zap bölgesi tarafından güdümlü füze ile yaptıkları saldırı sonucu 1 asker şehit oldu. 3' ü asker 4 kişi yaralandı..

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şehit Hakkari

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