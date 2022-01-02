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Hakkari'de göz gözü görmüyor! Hayat durma noktasına geldi

02.01.2022 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle göz gözü görmezken, hayat adeta durma noktasına geldi.

Hakkari'de göz gözü görmüyor! Hayat durma noktasına geldi

Günlerdir etkili olan soğuk hava ve kar yağışının ardında, Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis hayatı durma noktasına getirmesiyle dondurucu soğuklar vatandaşları eve hapsetti.

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SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, ulaşımda ise aksamalar meydana geldi. Cengiz Topel ve İpekyolu caddeleri üzerinde seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı.

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Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Yüksekova
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