HABER

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 14:36 | Son Güncelleme

Irak’ın kuzeyinden Hakkari’nin Derecik ilçesine gönderilen patlayıcı yüklü insansız hava aracı (İHA), güvenlik korucuları tarafından düşürüldü.

Alınan bilgilere göre, öğle saatlerinde teröristler tarafından Irak’ın kuzeyinden Derecik ilçe merkezine patlayıcı yüklü İHA gönderildi. Askeri bölgelere yönelik olası bir saldırı için gönderildiği tahmin edilen İHA’yı fark eden güvenlik korucuları, uzun namlulu silahlarla İHA’yı ateş altına aldı. İsabet alan İHA, ilçe merkezine bağlı Koçyiğit Mahallesi’ne düştü. Patlayıcı bağlı olduğu öğrenilen İHA için bölgeye bomba imha uzmanı sevk edilirken, çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

AW657317_01

(İHA)

PARTNERBalkonda aşka geldiler! Balkonda aşka geldiler!
İllere özgü ürün ve malzemelerle yapılan 81 bayrak sergilendiİllere özgü ürün ve malzemelerle yapılan 81 bayrak sergilendi
Bakan Ersoy: Turist sayısında yüzde 15 artış olacağına inanıyorumBakan Ersoy: Turist sayısında yüzde 15 artış olacağına inanıyorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hakkari drone

En Çok Okunan Haberler

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Flaş açıklamalar: Gerçekten seçmenimizi kırdık, kabahat bizde

Flaş açıklamalar: Gerçekten seçmenimizi kırdık, kabahat bizde

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

Gözler dolarda! İşte günün ilk rakamları...

Gözler dolarda! İşte günün ilk rakamları...

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

Herkesi tedirgin eden yorum: Suriye'de 2. savaş mı başlıyor?

Herkesi tedirgin eden yorum: Suriye'de 2. savaş mı başlıyor?

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kütahya'da ele geçirildi! Hemen incelemeye gönderildi

Kütahya'da ele geçirildi! Hemen incelemeye gönderildi

Çocuklarının gözü önünde yaptı! Vahşet

Çocuklarının gözü önünde yaptı! Vahşet

Halepçeli Ali'nin 33 yıllık azmi! Bacaklarını kaybetti, yine de vazgeçmedi

Halepçeli Ali'nin 33 yıllık azmi! Bacaklarını kaybetti ama...

'40 dakika ders, 40 dakika teneffüs' uygulaması başladı!

'40 dakika ders, 40 dakika teneffüs' uygulaması başladı!

"Sürüngenler" çetesinin estetik yaptıran lideri lüks rezidansta yakalandı!

"Sürüngenler" çetesinin estetik yaptıran lideri yakalandı

Anadolu Selçuklu Devleti'nden kalmıştı! Hızır İlyas Köşkü Gök Gözlemevi olacak

Tarihi köşk, Gök Gözlemevi olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.