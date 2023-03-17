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Hakkari'de kan donduran olay! Otomobilde başından tek kurşunla vurulmuş halde bulundu

17.03.2023 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Kajin Dereli (30), park halindeki otomobilde başından tek kurşunla vurulmuş olarak ölü bulundu. Dereli'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. İşte detaylar...

Hakkari'de kan donduran olay! Otomobilde başından tek kurşunla vurulmuş halde bulundu

Dehşete düşüren olay, saat 16.00 sıralarında Yüksekova-Esendere kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, kara yolu kenarında, plakası öğrenilmeyen park halindeki otomobilin şoför koltuğunda hareketsiz kişiyi görenler, polis, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlıkçılar, başından vurulmuş olan Kajin Dereli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma, aracın çevresine güvenlik şeridi çekip, olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi.

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İncelemede, Kajin Dereli'nin başından tek kurşunla vurulduğu belirlendi. Cansız beden, otopsi işlemleri için Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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