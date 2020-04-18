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  4. Hakkari'de keşfedilen 7 mağara turizme kazandırılacak

Hakkari'de keşfedilen 7 mağara turizme kazandırılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2020 22:38 | Son Güncelleme

Hakkari'de, İl Özel İdaresi tarafından hayada geçirilen 'Zap Vadisi Rekreasyon Alanı ve Sosyal Tesisleri Projesi' çalışması sırasında 7 mağara keşfedildi. Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk, keşfedilen mağaraların turizme kazandırılması için çalışma başlatacaklarını söyledi.

Hakkari- Çukurca Karayolu'ndaki Depin bölgesinde yapılması planlanan seyir tepesinin zeminindeki çalışmalar devam ediyor. İl Özel İdaresince hayata geçirilen 'Zap Vadisi Rekreasyon Alanı ve Sosyal Tesisleri Projesi' çalışması sırasında 7 mağara keşfedildi. Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Musafa Duruk, Ak Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ile Cilo Dağcılık, Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hacı Tansu ile birlikte keşfedilen mağaralarda incelemelerde bulundu.

'MAĞARALARIN TURİZME KAZANDIRILMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATACAĞIZ'

Vali Yardımcısı Duruk, Hakkari'ye yeni bir sosyal alan kazandırmak için Zap Vadisi'nde sosyal tesis çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, "Kentin giriş bölgesinde güzel destinasyon oluşturduk. Söz konusu bölgeye yakın bir yerde kır düğün salonu ile çay bahçesi, onun yukarısında bütün vadiyi tepeden gören yaklaşık 150 metre yükseklikte seyir terası oluşturacağız. Burayı 2 ay içinde tamamlamayı planlıyoruz. Sayın valimizin talimatlarıyla Depin bölgesinde sürdürdüğümüz rekreasyon alanı ve köprü projemiz için de bugün itibarıyla ihaleye çıkacağız. Onu da inşallah eylül ayına kadar hazırlayıp bütünüyle beraber Hakkari'nin hizmetine sunacağız. Keşfedilen mağaraların turizme kazandırılması için çalışma başlatacağız" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Mağara keşif

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