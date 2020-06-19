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  4. Hakkari'de korkutan çekirge istilası! Aralarında etçiller de var

Hakkari'de korkutan çekirge istilası! Aralarında etçiller de var

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2020 13:45 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Şemdinli ve Yüksekova karayolu üzerinde etçil ve otçul çekirge istilası yaşandı. Yüzeyleri kaplayan etçil ve otçul çekirgeler çiftçileri korkuttu.

Şemdinli-Yüksekova karayolunda görülen Uvarovistia Satunini türü çekirgeler, çiftçileri endişelendirdi. Etçil ve otçul bir tür olan bu çekirge karşısında kara kara düşünen üreticiler, yetkililerin gerekli önlemi almasını istedi. Geçtikleri yerlerde verdikleri zararla adeta iz bırakan çekirgelerin genellikle Ermenistan, Gürcistan, İran’da yaygın bir tür olduğu bildirildi.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, görülen çekirgenin Uvarovistia Satunini türü olduğunu belirtti.

ÜLKEMİZDE YAYGIN OLARAK GÖRÜLÜYOR

Etçil ve otçul bir tür olan bu çekirgenin Türkiye başta olmak üzere Ermenistan, Gürcistan, İran’da bulunan yaygın bir tür olduğunu dile getiren Prof. Dr. Satar, şunları söyledi:
“Bizim ülkemizde de sıkça baş ağrıtan ve göç etmeyen bir tür. Bu hem etçil hem de otçul bir tür. Yağışlar fazla olduğu zaman bunların yumurtaları daha hızlı açılabiliyor. ”
“Çok fazla yavru ortaya çıkıyor ve sürü oluşuyor. Önlerine gelen her şeyi yiyorlar. Etçil ve otçul olan bu tür tarım ürünlerine ciddi zarar veriyor. Bu tür daha öncede aynı bölgede çok büyük zararlara sebep olmuştu. ”
“Bu nedenle aşırı ilaçlama yapılmıştı. Görüyoruz ki ilaç tek başına yeterli değil. Biyolojik mücadelenin de gerekli olduğunu her zaman söylüyoruz. ”
“Mutlaka bunların doğal düşmanlarının da bir şekilde çoğaltılması lazım.” (İHA)
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