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Hakkari'de köylüler buldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 10:36 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bitkin halde bulunan ağaç yediuyuru tedavi altına alındı. İlçe merkezine 22 kilometre uzaklıkta bulunan Akpınar köyünde tarla süren vatandaşlar, ağaç yediuyuru olarak bilinen dryomys nitedula isimli hayvanla karşılaştılar.

Bitkin haldeki hayvanı alan köylüler, bölgeye çağırdıkları veteriner hekime teslim ettiler. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerince alınan ağaç yediuyuru, gerekli tedavi ve bakımlarının yapılması için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

Bitkin halde ağaç yediuyuru bulundu

Ağaç yediuyurunun bölgede görülebilen bir hayvan olduğunu ifade eden Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, “Bu hayvan Avrasya'da geniş bir dağılıma sahip olan bu tür ve yurdumuzun bütün bölgelerinde dağılım gösterir.
Kavak gibi ağaçlarda daha çok ağaç yaprağı kullanılarak hazırlanan küresel yuvalarda yavrularlar.
Nesli tehlike altında olan bir hayvan değildi. Bize geldiğinde gerekli bakımlarını yaptırıp tekrar doğal ortamına salacağız” dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Hakkari ağaç yediuyuru

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