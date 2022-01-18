Hakkari'de koyunların sır ölümü! Herkes şaşkın... Teker teker ölmeye başladılar

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Beşbulak köyünde Eşref Dara'ya ait 26 koyun, bir hafta içinde öldü. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri koyun ölümlerinin nedenini araştırıyor.

İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Beşbulak köyünde yaşayan Eşref Dara'ya ait 26 koyun bir hafta içinde öldü. Köyde yaşayanlar koyunlarının neden öldüğünü anlamadıklarını belirtirken, Yüksekova'da görevli Veteriner Hekim Ercan Tekin, konuyla ilgili açıklama yaptı.

ÖLÜM SEBEPLERİ BELLİ DEĞİL

Veteriner Tekin, köyde yaşayanlarla irtibat halinde olduğunu belirterek, "Bir hafta önce 8 koyunun ölmesiyle başladı. Sonra ölümler devam etti. Dün de geldik karlı günde müdahale ettik 6 tane hayvan daha öldü. Sebebini henüz tam belirleyemedik. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden gelen arkadaşlar da numune aldılar. İnşallah numuneleri göndereceğiz. Vatandaşlarımız şu anda ciddi anlamda zor durumda. Biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

(DHA)



