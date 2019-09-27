HABER

Hakkari'de öğrenci servisi şarampole yuvarlandı! Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 14:35 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Derecik ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır 5 öğrenci ve sürücü yaralandı. Yaralılar Şemdinli'de tedavi altına alındı.

Hakkari'de öğrenci servisi şarampole yuvarlandı! Yaralılar var

Kaza, öğlen saatlerinde Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Derecik'in Gelişen köyü Toklu mezrası yakınlarında meydana geldi.

Taşımalı eğitim gören öğrencileri Gelişen köyünden alarak Toklu mezrasına götüren minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, 5 öğrenci ve sürücü yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı öğrenciler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, öğrencilerden 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma ise sürüyor.

(DHA)

Deprem anında canını hiçe sayıp koca makineleri tutmaya çalıştı Deprem anında canını hiçe sayıp koca makineleri tutmaya çalıştı
Sözleşmeli er, organlarıyla 4 hastaya can olacakSözleşmeli er, organlarıyla 4 hastaya can olacak
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele EğitimiKadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
öğrenci servisi Hakkari Kaza

En Çok Okunan Haberler

Deprem anında bunu yaptı, 1 maaş ikramiye aldı

Deprem anında bunu yaptı, 1 maaş ikramiye aldı

'Büyük İstanbul depremi maksimum 7,6 büyüklüğünde olacak'

'Büyük İstanbul depremi maksimum 7,6 büyüklüğünde olacak'

Ve evlendiler! İşte düğünden kareler

Ve evlendiler! İşte düğünden kareler

Resmi Gazete'de yayımlandı! 78 personel alınacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! 78 personel alınacak

Türk Telekom'dan yeni açıklama

Türk Telekom'dan yeni açıklama

İmamoğlu canlı yayında duyurdu: Şehrimiz sıkıntıdadır, nokta

İmamoğlu canlı yayında duyurdu: Şehrimiz sıkıntıdadır, nokta

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Okuyucu Yorumları 1 yorum
EVET MAALESEF ÖĞRENCİ SERVİSLERİ ÇOK BERBAT BİR ŞEKİLDE KULLANIYORLAR. TRAFİK KURALLARI TANIMIYORLAR KESİNLİKLE,VE ÇOCUKLARIMIZ ÖDUYORLAR MAALESEF.. İSTANBUL DA AYNI ŞEKİLDE,VE HİÇ KİMSE DUR DEMİYORLAR,HER TÜRLÜ HATALAR YAPIYORLAR,HİÇ DÜŞÜNMÜYORLAR. MİNİBÜSÇÜLERDE AYNI,,,ADALET YOK,KANUN YOK,BAKMIYORLAR.KİMSE GÖRMÜYOR MU ACABA?DEVLET NERDE? TRAFİKTE ÇOK ÇALIŞMALARI LAZIM.POLİS DAHA SERT BİR ŞEKİLDE DAVRANMALI.BİR MANYAK ŞÖFÖR ÜZÜNDE BİR OTOBÜS (40 KİŞİ) FALAN ÖDÜYOR MAALESEF.CEZALAR YÜKSELSİN.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması

Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması

Son dakika! İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Yalova'da vahşet! Tartıştığı eşini boğazını kesti

Vahşet! Tartıştığı eşini boğazını kesti

Depreme yönelik hayat kurtaran uyarılar

Depreme yönelik hayat kurtaran uyarılar

Genç kızı asansör boşluğuna böyle itti! Görüntüler ortaya çıktı

Korkunç! Genç kızı asansör boşluğuna böyle itti

Bakanlık duyurdu! İki F-16 Suriye hava sahasında uçtu

Bakanlık duyurdu! F-16'lar Suriye hava sahasına girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.