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Hakkari'de öğrencilerin keşfettiği mağaranın bölgede bir benzeri daha yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 11:28 | Son Güncelleme

Hakkari'de terörden temizlendikten sonra turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Dağlıca bölgesinde yürüyüş gerçekleştiren öğrenciler mağara buldu. Sarkıt ve dikitlerin bulunduğu mağaranın turizme kazandırılmasını isteyen Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyesi öğrenciler, bölgede huzurlu ortamın sağlandığına dikkat çekti.

İlçeye 50 kilometre uzaklıktaki köylere yapılan yürüyüşe katılan öğrenciler,karşılaştığı doğal güzelliklere hayran kaldı. İşte genç öğrecilerin turizme kazandırılması gerektiğini düşündükleri mağaradan bazı görüntüler...

'Bu mağara turizme kazandırılsın'

Hakkari'ye bağlı Yüksekova ilçesinin terörden temizlenen Dağlıca bölgesine yürüyüş gerçekleştiren öğrenciler, içerisinde sarkıt ve dikitler bulunan mağara buldu. Öğrenciler, bölgede benzeri olmayan mağaranın turizme kazandırılması gerektiğini söyledi.
Yüksekova ilçesinin Esendere beldesindeki Çok Programlı Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü'ne üye 21 öğrenci, terörden temizlenen Dağlıca bölgesinin Yeşiltaş köyüne doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.
Güvenlik güçlerinin bölgede huzur ortamını sağlamasıyla birlikte ilçeye 50 kilometre uzaklıktaki köye yapılan yürüyüşte, dağcı öğrenciler içerisinde sarkıt ve dikitler bulunan mağara buldu.
Mağarayı gezen dağcı öğrenciler, doğal güzelliğe hayran kaldı. Öğrenciler, bölgede benzeri olmayan mağaranın turizme kazandırılmasını istedi.
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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Yüksekova Mağara

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