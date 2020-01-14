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  4. Hakkari'de özel kreşte ihmal iddiası! 6 yaşındaki küçük çocuk yaşam savaşı veriyor!

Hakkari'de özel kreşte ihmal iddiası! 6 yaşındaki küçük çocuk yaşam savaşı veriyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 20:04 | Son Güncelleme

Hakkari'de yaşayan Recep Akar, 6 yaşındaki kızı Cevahir Mukaddes Akar'ın gittiği özel kreşte yediği yiyeceğin nefes borusuna kaçması sonucu iki aydır hastanede yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

Hakkari'de özel kreşte ihmal iddiası! 6 yaşındaki küçük çocuk yaşam savaşı veriyor!

Recep Akar, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının iki ay önce kreşteyken yediği yiyeceğin nefes borusuna kaçması sonucu fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Kızına zamanında müdahale edilmediğini, hastaneye de geç götürüldüğünü ileri süren Akar, bu nedenle kreş görevlileri hakkına suç duyurusunda bulunduğunu aktardı.

Akar, Van'a sevk edilen kızının yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğünü dile getirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya da ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili idari soruşturma başlattıklarını ve adli sürecin sonucunu beklediklerini ifade etti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari iddia ihmal

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