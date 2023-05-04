HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hakkari'de yine aynı görüntü! Mayıs ayı gelince ortaya çıktı.. Yılan Adası'nı aratmıyor

Hakkari'de yine aynı görüntü! Mayıs ayı gelince ortaya çıktı.. Yılan Adası'nı aratmıyor

04.05.2023 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki ‘Yılan Pınarı’ bölgesindeki görüntü gündem oldu. Her yıl mayıs ayında ortaya çıkmaya başlayan yılanların görüntüsü, Brezilya’nın Yılan Adası’nı aratmıyor. Zehirsiz olduğu bilinen yılanlarla ilgili konuşan Hakan Zanyar Aykut isimli vatandaş, "Özellikle saat 13.00 ve 14.00 gibi ortaya çıkıp güneşliyorlar. İnsanlar olmadığı zaman hem taşların hem de yol üzerine geliyorlar" ifadelerini kullandı.

Hakkari'de yine aynı görüntü! Mayıs ayı gelince ortaya çıktı.. Yılan Adası'nı aratmıyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Yürekli ile Karabağ köylerinin arasında Mayıs ayıyla birlikte her sene olduğu gibi sürü halinde ortaya çıkan yılanlar hem korkutuyor hem de şaşırtıyor. ‘Yılan Pınarı’ bölgesindeki yol boyu sürü halinde görüntülenen yılanlar, Brezilya’nın Yılan Adası’nı andırıyor.

1

"SAAT 13.00 VE 14.00 GİBİ ORTAYA ÇIKIP GÜNEŞLİYORLAR"

Zehirsiz olduğu bilinen yılanların her sene sürü halinde ortaya çıktığını belirten Hakan Zanyar Aykut isimli vatandaş, ''Yüksekova'ya bağlı Yürekli köyünde bulunan 'Yılan Pınar'ındayız. Her sene nisan ayının sonları mayıs ayının başlarında bu zararsız yılanlar ortaya çıkıyor.

2

Burası Brezilya’nın Yılan Adası’na da benziyor. Bu zararsız yılanlar özellikle saat 13.00 ve 14.00 gibi ortaya çıkıp güneşliyorlar. İnsanlar olmadığı zaman hem taşların hem de yol üzerine geliyorlar. Her sene olduğu gibi onları görmek için tekrar buraya geldik” dedi.

3

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büfeye kurşun yağdırdı! Dehşet anları kameradaBüfeye kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çevre illerde...Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çevre illerde...
Kuyruğun sonu görünmüyor... "Televizyondan duydum geldim"Kuyruğun sonu görünmüyor... "Televizyondan duydum geldim"
Anahtar Kelimeler:
Hakkari yılan

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu’dan çok konuşulacak 6’lı Masa çıkışı: ‘Elimizde ses kaseti var!’

Bakan Soylu’dan çok konuşulacak 6’lı Masa çıkışı: ‘Elimizde ses kaseti var!’

'Seçimi zora soktu' diyerek 10 gün kala oy oranlarını paylaştı

'Seçimi zora soktu' diyerek 10 gün kala oy oranlarını paylaştı

Memura emekliye zamda yeni rakamlar! 13.398 TL garanti, Temmuz’da 14. 086 TL…

Memura emekliye zamda yeni rakamlar! 13.398 TL garanti, Temmuz’da 14. 086 TL…

Meedo'nun ailesi geri adım atmadı! Bomba şart...

Meedo'nun ailesi geri adım atmadı! Bomba şart...

Alpay Özalan'dan Mansur Yavaş'a sert yanıt: Adamsan...

Alpay Özalan'dan Mansur Yavaş'a sert yanıt: Adamsan...

IBAN numarasının aynı olduğunu görünce... 150 bin TL'lik altın!

IBAN numarasının aynı olduğunu görünce... 150 bin TL'lik altın!

İlginizi Çekebilir

Sırtında üçüncü bir kolla doğdu! Görmek için hastaneye akın ettiler

Sırtında üçüncü bir kolla doğdu! Görmek için hastaneye akın ettiler

Penisi kesilerek ayaklarından asılan bir ceset bulundu! Yanındaki not...

Penisi kesilerek ayaklarından asılan bir ceset bulundu! Yanındaki not...

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Araçta doğum yapan kadına böyle yardım etti

Araçta doğum yapan kadına böyle yardım etti

Aldatırken yakalandı! Karısı ve kayınvalidesinden dayak yedi

Aldatırken yakalandı! Karısı ve kayınvalidesinden dayak yedi

Yaşam alanınızın olmazsa olmazı ürünlerde indirim! Kaçırmayın

Yaşam alanınızın olmazsa olmazı ürünlerde indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.