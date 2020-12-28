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  4. Hakkari'de yolcu minibüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Hakkari'de yolcu minibüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

28.12.2020 10:11 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre Hakkari - Yüksekova kara yolunda yolcu minibüsü ile TIR çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Hakkari - Yüksekova kara yolu Beşatlı köyü yakınlarında Van'a giden yolcu minibüsü, sis nedeniyle görüş mesafesinin 15 metreye kadar düştüğü yolda, karşı yönden gelen TIR'la çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri de yaralıları minibüsten çıkararak Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi Yüksekova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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(AA)

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