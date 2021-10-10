Hakkari'deki bir mağarada PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik Yüksekova'ya bağlı Bölük köyü kırsalına operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde bir mağara tespit edildi.

MAĞARADA ŞAŞIRTAN MÜHİMMAT

Mağarada yapılan aramada, 3 AT-4 tanksavar silahı, 2 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 5 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 170 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 11 savunma tipi el bombası, 9 roketatar mühimmatı, 7 roketatar sevk fişeği, 1 patlamış RPG-7 mühimmatı, 136 doçka mühimmatı, 12 PKM bixi tüfeği mühimmatı, 23 pil, 1 çift ayakkabı, 5 çanta, 2 battaniye, 1 uyku tulumu, 1 adet 3x4 metre sarı renk branda, 10 lokal anestezik ampul, 4 enjektör, 38 muhtelif hap, 1 radyo, 1 ısı yalıtımlı folyo branda, muhtelif yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.

