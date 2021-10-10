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Hakkari'deki bir mağarada PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

10.10.2021 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir mağarada terör örgütü PKK'ya ait AT-4 tanksavar silahı, el bombaları, uçaksavar mühimmatı, silah, patlayıcı düzeneği ile giyim ve sağlık malzemesi ele geçirildi. Operasyon, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Hakkari'deki bir mağarada PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik Yüksekova'ya bağlı Bölük köyü kırsalına operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde bir mağara tespit edildi.

MAĞARADA ŞAŞIRTAN MÜHİMMAT

Mağarada yapılan aramada, 3 AT-4 tanksavar silahı, 2 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 5 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 170 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 11 savunma tipi el bombası, 9 roketatar mühimmatı, 7 roketatar sevk fişeği, 1 patlamış RPG-7 mühimmatı, 136 doçka mühimmatı, 12 PKM bixi tüfeği mühimmatı, 23 pil, 1 çift ayakkabı, 5 çanta, 2 battaniye, 1 uyku tulumu, 1 adet 3x4 metre sarı renk branda, 10 lokal anestezik ampul, 4 enjektör, 38 muhtelif hap, 1 radyo, 1 ısı yalıtımlı folyo branda, muhtelif yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Yüksekova
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