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  4. Hakkari'deki operasyonda çatışma çıktı! Bakan Yerlikaya Ankara'dan bizzat takip etti: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'deki operasyonda çatışma çıktı! Bakan Yerlikaya Ankara'dan bizzat takip etti: 3 terörist etkisiz hale getirildi

12.08.2024 19:12
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Hakkari kırsalında jandarma tarafından Gürz-6 operasyonu düzenlendi. Çatışma çıkan operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ankara Jandarma Harekat Merkezi'nden takip etti. Operasyon sonucunda 1’i ölü, 2’si sağ olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Kavaklı ilçesinde düzenlenen operasyona Atak taarruz kolu helikopterleri ve Jandarma SİHA'sı da destek verdi. Operasyonda turuncu kategoride yer alan 'Armanç Devrim' kod adlı terörist Hacer Tekin etkisiz hale getirildi. İki teröristin teslim olduğu anları Bakan Yerlikaya sosyal medyadan paylaştı.

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ÖZEL HAREKAT TİMLERİ DE KATILDI, ÇATIŞMA ÇIKTI

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından Hakkari'nin Kavaklı ilçesi kırsalında 'Gürz-6' operasyonu gerçekleştirildi. Atak taarruz kolu helikopterleri ile Jandarma SİHA desteğinde, Jandarma Özel Harekat timlerinin katılımı ile yapılan operasyonda çatışma çıktı. Çatışmada 1 terörist öldürüldü, diğer 2 teröristin ise teslim olması sağlandı.

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KIRMIZI VE GRİ KATEGORİLERE ÇİZİK ATILDI

Bakan Yerlikaya'nın Ankara Jandarma Harekat Merkezi'nden, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte anbean takip edip yönettiği operasyonda ölü ele geçirilen teröristin İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde 'Turuncu' kategoride yer alan 'Armanç Devrim' kod adlı Hacer Tekin olduğu belirlendi. Teslim olan teröristlerin ise 'Gri' listede aranan 'Zin' kod adlı Aysel İnce ve sözde Van Eyaleti YJA-STAR sorumlusu olarak faaliyet yürüten 'Adile Zagros Hebun' kod adlı Hebun Hevi olduğu belirlendi. Operasyon sırasında havadan çekilen görüntülere de yer verilirken, teröristlerin teslim olma anları görüntüde yer aldı.

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HAİN EYLEMLERDE ONLARIN DA PARMAĞI VARDI

Teröristlerin katıldığı 15 eylemde 30 güvenlik görevlisi ile 4 vatandaşın şehit olduğu, 56 güvenlik görevlisi ve 4 vatandaşın yaralandığı belirtildi.

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Bakan Yerlikaya, "Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız" ifadelerini kullandı.

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OPERASYON ANLARINI YERLİKAYA PAYLAŞTI

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya terörist çatışma
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