Hakkari'deki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidin ailesine acı haberi İlçe Kaymakamı Osman Doğramacı, askeri yetkililerle birlikte verdi.

TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Şehit ateşinin düştüğü baba evine Türk Bayrağı asılırken, şehit için yarın tören düzenleneceği ve cenazesinin de Gürpınar İlçesi Güzelsu Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.





