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Hakkari'deki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 20:30 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi kırsalında teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sedat Kasap'ın Van Gürpınar ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi.

Hakkari'deki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidin ailesine acı haberi İlçe Kaymakamı Osman Doğramacı, askeri yetkililerle birlikte verdi.

TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Şehit ateşinin düştüğü baba evine Türk Bayrağı asılırken, şehit için yarın tören düzenleneceği ve cenazesinin de Gürpınar İlçesi Güzelsu Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.

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Hakkari Şemdinli Sedat Kasap şehit Piyade Uzman Onbaşı Sedat Kasap

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Allah rahmet eylesin ruhu şâd oldu şehidimizin ...
Kaşına kurban. Allah rahmet eylesin...
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