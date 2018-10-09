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Hakkari'deki üs bölgesine saldırıda bir acı haber daha geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 16:52 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin Kuzey Irak'ın Zap bölgesinden güdümlü füze ile yaptıkları saldırıda 1 asker ve iş makinesi operatörü şehit oldu, 3 asker de yaralandı.

Saldırı, sabah saatlerinde Çukurca ilçesi Güven Dağı Üs bölgesine yapıldı. Kuzey Irak'ın Zap bölgesinden PKK'lı teröristlerin 2 adet güdümlü füze ile yaptığı saldırıda, 1 asker ile iş makinesi operatörü şehit oldu, 3 asker de yaralandı. Yaralılar tedaviye alınırken, saldırının ardından bölgede operasyon başlatıldı.

ACI HABER MEMLEKETİ KIRIKKALE'YE ULAŞTI

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, PKK'lı teröristlerin Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinden güdümlü füze ile yaptıkları saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Emre Güngör'ün (26) acı haberi, memleketi Kırıkkale'ye ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Çukurca şehit

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
sen sagol chp
terörü biz bitirdik diye seçim meydanlarında bağıranlar bu ölenler o yaşa kadar nasıl büyütülüyor ne emekler harcanıyor sizin hiçbir şeyden haberiniz yok ejder suyu için anca
Bu silahlar Amerika’nın ypgye verip bizim ülke olarak amerikayı sadece kınadığımız silahlar değil mi? hani güçlü devlettik ? hani herkese kafa tutuyorduk? Şehit olanlar bu ülkenin evladı değil mi? neden bir şey yapılamıyor
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