Hakkari'deki üs bölgesine saldırıda bir acı haber daha geldi

Saldırı, sabah saatlerinde Çukurca ilçesi Güven Dağı Üs bölgesine yapıldı. Kuzey Irak'ın Zap bölgesinden PKK'lı teröristlerin 2 adet güdümlü füze ile yaptığı saldırıda, 1 asker ile iş makinesi operatörü şehit oldu, 3 asker de yaralandı. Yaralılar tedaviye alınırken, saldırının ardından bölgede operasyon başlatıldı.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, PKK'lı teröristlerin Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinden güdümlü füze ile yaptıkları saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Emre Güngör'ün (26) acı haberi, memleketi Kırıkkale'ye ulaştı.
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