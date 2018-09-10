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Hakkari'deki yaralanan polis şehit oldu, acısına dayanamayan babaannesi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 21:07 | Son Güncelleme

Hakkari'de, geçen ay PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısında ağır yaralanan özel harekat polisi Bayram Çiçek, tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede şehit oldu. Şehit haberini alan 110 yaşındaki babaannesi ise fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hakkari'deki yaralanan polis şehit oldu, acısına dayanamayan babaannesi hayatını kaybetti

Yüksekova'daki Çobanpınar Meşkan Tepesi'nden 3 Ağustos günü dönen özel harekat polislerinin taşındığı zırhlı araca yönelik PKK'lı teröritslerce el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenledi. Teröristlerin yola önceden döşediği el yapımı patlayıcının, zırhlı polis aracının geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu özel harekat polisleri Mehmet Ali Doğan ile Recep Emre Yılmaz şehit olurken, 7 özel harekat polisi de yaralandı. Yaralı polislerden durumu kritik olan Bayram Çiçek, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün tüm müdahalelere rağmen kurtartılmayarak, şehit oldu. Çiçek'in şehadet haberi, memleketi Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki ailesini yasa boğdu.

Şehit özel harekat polisi Bayram Çiçek'in cenazesi, yarın Afşin'e bağlı Arıtaş Mahallesi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

TORUNUNUN ACISINA DAYANAMADI

Hakkari'de, geçen ay terör örgütü PKK'nın el yapımı patlayıcı (EYP) ile düzenlediği saldırıda ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan özel harekat polisi Bayram Çiçek'in şehadet haberini alan Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki babaannesi Zeliha Çiçek (110) fenalaştı. 'İçim yanıyor' diyen kadını yakınları Afşin Devlet Hastanesi'ne götürdü. Zeliha Çiçek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zeliha Çiçek ile şehit torunu Bayram Çiçek, yarın düzenlenecek törenin ardından Arıtaş Mahalle Mezarlığı'na defnedilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari PKK terörist Bayram Çiçek Afşin Devlet Hastanesi

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