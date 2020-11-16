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  4. Hakkari'den acı haber! 1 asker şehit oldu

Hakkari'den acı haber! 1 asker şehit oldu

16.11.2020 14:45 | Son Güncelleme:
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Hakkari'den acı haber! 1 asker şehit oldu

Hakkari’de teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz şehit oldu. Acı haber, şehidin Osmaniye’deki ailesine ulaştı.

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz şehit oldu.
Acı haber, şehidin Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Söğütlügöl köyünde bulunan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Oğlunun şehadet haberini anne Fatma, baba Salim Topuksuz ile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehit evine dev Türk bayrağı asıldı.

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Hatice Topuksuz ile evli olan ve geçen Nisan ayında Salim Efe adını verdikleri çocuğu dünyaya gelen 29 yaşındaki şehidin naaşı memleketi Osmaniye’de toprağa verilecek.

Kaynak: İHA

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