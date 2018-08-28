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Hakkari'den acı haber! Şehitler ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 13:28 | Son Güncelleme

Hakkari'den gelen son dakika haberine göre Şemdinli ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 7 asker ise yaralandı.

Hakkari'den acı haber! Şehitler ve yaralılar var

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün saat 10.30 sıralarında Şemdinli ilçesi Samanlı köyünden Derecik beldesi istikametine seyir halinde olan 34. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı kirpi aracının virajı alamayarak devrildiği belirtildi.,

2 ASKER ŞEHİT, 5'İ AĞIR 7 YARALI

Açıklamada, “Aracın devrilmesi sonucu 2 askeri personel şehit olmuş, 5’i ağır olmak üzere 7 askeri personel ise yaralanmıştır. Yaralı personellerin tedavileri sevk edildikleri Yüksekova Devlet Hastanesinde devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi. (İHA)

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
bizim düşmana ihtiyacımız yokki. askerimizin dikkatsizliği yüzünden çok can kaybımız zaten oluyor.... inşallah bu son olur !.
ALLAH rahmet eylesin mekanları cennet olsun ..!!
Terörü bitirdik, doğayla mücadele ediyoruz. Allah rahmet eylesin. Rabbim şehadetlerini kabul etsin.
AH CANLARIM BENİM ,MEKANINIZ CENNET OLSUN İNŞALLAH,SİZE MİNNETTARIZ..
Gün olmuyor ki şehit haberi almayalım Allah rahmet eylesin ama gidiş gidiş değil
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