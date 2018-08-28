Hakkari'den acı haber! Şehitler ve yaralılar var

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün saat 10.30 sıralarında Şemdinli ilçesi Samanlı köyünden Derecik beldesi istikametine seyir halinde olan 34. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı kirpi aracının virajı alamayarak devrildiği belirtildi.,
2 ASKER ŞEHİT, 5'İ AĞIR 7 YARALI
Açıklamada, “Aracın devrilmesi sonucu 2 askeri personel şehit olmuş, 5’i ağır olmak üzere 7 askeri personel ise yaralanmıştır. Yaralı personellerin tedavileri sevk edildikleri Yüksekova Devlet Hastanesinde devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi. (İHA)
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