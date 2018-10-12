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Hakkari Derecik Beldesi'nin ilçe olma kararı bölgede heyecan yarattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 11:34 | Son Güncelleme

AK Parti'nin Hakkari'nin Şemdinli ilçesi'ne bağlı Derecik Beldesi'nin ilçe olması için TBMM'ye sunduğu teklif, beldede heyecan yarattı.

Abdullah KAYA/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)- AK Parti'nin Hakkari'nin Şemdinli ilçesi'ne bağlı Derecik Beldesi'nin ilçe olması için TBMM'ye sunduğu teklif, beldede heyecan yarattı. Şemdinli'ye 65, Hakkari'ye 195, Irak sınırına ise sadece 4 kilometre uzaklıkta bulunan yaklaşık 10 bin nüfusulu Derecik Beldesi'nde yaşayanlar bu durumun kendilerin sevindirdiğini ve kısa zamanda gelişeceklerine inandıklarını söyledi. Derecik Beldesi Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya ise AK Parti'nin Dereciğin ilçe olması için TBMM'ye vermiş oldukları kanun teklifinin memnuniyet verici bir karar olduğunu söyledi. Çetinkaya, "Yıllardır biz bu kararı bekliyorduk. Bu karar belde halkını son derece memnun etmiştir. İnşallah bu karar, Derecik için, buradaki halkımız için hayırlı olur. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, diğer bütün yetkililere çok teşekkür ediyoruz. En kısa zamanda Derecik Beldemizdeki sınır kapısının da açılmasını umut ediyoruz. Burası ilçe olursa, ekonomik anlamda çok gelişir. Bizler, her zaman devletimizin yanındayız. Allah devletimize zeval vermesin. AK Parti 11 yıldır Hakkari'de milletvekili çıkarmıyordu.11 yıl aradan sonra 2018 genel seçimlerinde bir milletvekili çıkardı. O da beldemizde çıktı. Beldemizin ilçe olması konusnuda büyük çaba sarf eden Milletvekilimiz Husrut Dinç'de sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi.

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