Hakkari dışında gördükleri ilk kent Kırklareli oldu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in daveti üzerine kente gelen Hakkarili lise öğrencileri, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Vali Bilgin, Hakkari'den başka bir kenti görmemiş 21 öğrenciyi Kırklareli'ne davet etti.

Davet üzerine, Derecik Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle Kırklareli'ne geldi.

Öğrencilerle Atatürk Toplantı Salonu'nda bir araya gelen Vali Bilgin, Türkiye'nin çok büyük ve güçlü bir ülke olduğunu söyledi.

Türk milletinin hiçbir oyuna gelmeyeceğini vurgulayan Bilgin, "Hakkari, Şırnak, Muğla, Artvin, Kırklareli hiç fark etmiyor, biz bir bütünüz. Kırklareli mutluysa, Hakkari mutludur, Muğla mutluysa Artvin mutludur. Türkiye dünyanın en güzel ülkesidir. Dolayısıyla hepimiz aynı gemide bulunan yolcuyuz. Bu nedenle bu geminin su almaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bilgin, "Biz birlikteliğimizi en üst seviyede tutuğumuz sürece bizimle savaşmak isteyen, bizi güçsüz kılmak, ayrıştırmak ve mutsuz kılmak isteyen dış odaklar bizimle hiçbir zaman mücadele edemez." şeklinde konuştu.