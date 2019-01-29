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Hakkari doğal gaz ile temiz havaya kavuşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 03:43 | Son Güncelleme

Kentte hayata geçirilen doğal gaz projesinin tamamlanmasıyla hava kirliliğinin ciddi oranda azalması bekleniyor - Vali İdris Akbıyık: - "İlimizde maalesef kullanılan kömürün kalitesinden hava kirliliği oranı yüksek. Doğal gazla bu kirliliğin büyük oranda önleneceğini düşünüyoruz"

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Hakkari'de hayata geçirilen doğal gaz projesinin tamamlanmasıyla kentteki hava kirliliğinin ciddi oranda azalması bekleniyor.

Kentin doğal gaza kavuşması için hazırlanan proje kapsamında BOTAŞ tarafından yapılan ihale sonrası boru hattı çalışmaları, bölgenin zorlu coğrafi koşullarına rağmen çok sayıda ekiple yürütüldü.

Van'ın Özalp ilçesine bağlı Erçek Mahallesi'nde iki yıl önce başlatılan 203 kilometrelik hat, yapılan yoğun çalışmalar sonucu tamamlandı.

Boru hattı kontrolü ve test aşamasına ise zorlu kış koşulları nedeniyle ara verildi.

Türkiye'de hava kirliliğinin özellikle kış aylarında fazla olduğu yerler arasındaki kentte vatandaşlar, söz konusu çalışmaların ardından yararlanmaya başlayacakları doğal gaz ile temiz ve sağlıklı havaya kavuşacak.

Özellikle kış mevsiminde düşük kalitede kömürün kullanımıyla oluşan hava kirliliğinin, doğal gaz kullanımı ile ciddi oranda azalacağı öngörülüyor.

- "Hedef 2019'da doğal gazın verilmesi"

Vali İdris Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il merkezi ve ilçelerde bulunan sanayi tesisleri ile konutların doğal gaz ihtiyacını karşılamak amacıyla BOTAŞ tarafından doğal gaz boru hattı projesi ihalesinin 2017'nin şubat ayında gerçekleştirildiğini söyledi.

Projenin kent için önemli olduğuna vurgu yapan Akbıyık, "Şu anda yer yer denemeler yapılmakta. Şehir içi doğal gaz döşeme faaliyetleri yatırım ihalesi gerçekleşti. Hedef, 2019 yılında ilimize doğal gazın verilmesi." dedi.

Hakkari'nin artık güzellikleri ve yapılan hizmetlerle anıldığına işaret eden Akbıyık, "Çok şükür geçmişteki kötü tecrübeler, güvenlik sorunları bugün yok. İlimize doğal gaz geliyor, sağlıkla ilgili yatırımlar yapılıyor, birçok okullar yapılıyor. Merga Bütan'da kayak tesisimiz Hakkari'ye turizm merkezi olması yönünde ciddi katkı sağlıyor." diye konuştu.

Akbıyık, boru hattının yer yer 3 bin rakımı aşkın yerlerden geçtiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Doğal gaz ilimize hem ısınmada hem enerji tasarrufunda, özellikle de hava kirliliğinin önlenmesinde olumlu katkı yapacaktır. Doğal gaz artık neredeyse medeniyet göstergesi diyebiliriz. İlimizde maalesef kullanılan kömürün kalitesinden hava kirliliği oranı yüksek. Doğal gazla bu kirliliğin büyük oranda önleneceğini düşünüyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
çevre doğal gaz Hakkari hava kirliliği kömür proje

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