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Hakkari-Durankaya Karayolu'nun 3 ayrı noktasına düşen çığ temizlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 18:01 | Son Güncelleme

HAKKARİ- Durankaya Karayolu'nun 3 ayrı noktasına çığ düştü.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ- Durankaya Karayolu'nun 3 ayrı noktasına çığ düştü. Ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı.

Hakkari'de 2 gün boyunca etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığı Durankaya Beldesi yakınındaki Şibekör tepesinde yer yer 1,5 metreyi aştı. Kar yağışı nedeniyle Hakkari-Durankaya Beldesi'nin 15'inci kilometresinde bulunan Şibekör tepesinin 3 ayrı noktasına bugün öğle saatlerinde çığ düştü. Çığdan dolayı kapanan yol, İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin 3 saat süren çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

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