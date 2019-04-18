Türkler en çok bu ülkeyi sevdi

Türkler en çok bu ülkeyi sevdi

Güvenlik güçlerinin burada kentin ve ülkenin güvenliğini en iyi şekilde sağlamaya çalıştığını belirten Akbıyık, şöyle dedi:

Akbıyık, radyoda yaptığı konuşmada, kent merkezi ve ilçelerini sık sık ziyaret ettiklerini ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini anlattı.

Vali İdris Akbıyık ve Vali Yardımcısı Mustafa Pala, radyoyu ziyaret ederek canlı yayına konuk oldu.

Hakkari ve çevresinden 96.6 frekansından yayın yapan radyo, internet üzerinden "hakkarifm.org" ve "hakkarifm.com" sitelerinden de dinlenebilecek.

Türkçe ve Kürtçe 24 saat yayın yapacak Hakkari FM radyosundan, dinleyicilere kentteki kamu kurumlarında yapılan hizmetlerle ilgili de bilgi verilecek.

HAKKARİ (AA) - İçişleri Bakanlığı, TRT ve Hakkari Valiliğinin işbirliği ile kentte kurulan ve çeşitli alanlarda bilgilendirici programların yapılacağı "Hakkari FM" yayın hayatına başladı.

"Hakkari ülkemizin güzel yerlerinden biri. Dağların başkenti. Yaylalarıyla gölleriyle kayak merkeziyle gerçekten tarihi, turistik yerleri ve değerleriyle mutlaka her Türk vatandaşının görmesi gereken bir yer. İlimizde birçok gelişme oluyor. Geçmişte yaşanan şiddet olayları, kötülükler artık unutuluyor. Hakkari, işte Hakkari FM'de olduğu gibi sanatta, sporda, turizmde her alanda yapılan hizmetlerle etkinliklerle anılıyor."

Kentte birçok projenin gerçekleştirildiğini aktaran Akbıyık, "Bir taraftan Hakkari'nin altyapısı yapılıyor, diğer taraftan okul eksikliklerimiz gideriliyor, bir taraftan Merga Bütan'da otel yapıyoruz, Hakkari'nin dağlarını, kışını turizme kazandırmaya gayret etmeye gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Akbıyık, Çukurca'da da bir radyonun yayın yaptığını anımsatarak, Yüksekova ilçesinde de radyonun kurulması için çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

Radyonun geçmişten günümüze insanların vazgeçilmez bir alışkanlığı olduğunu dile getiren Akbıyık, "Bugün de internete rağmen, televizyona rağmen, diğer medya organlarına rağmen radyolarımız da vazgeçilmez medya araçlarıdır. Halihazırda Hakkari FM radyosu 96.6 karasal yayın frekansı ile yine hakkarifm.org, hakkarifm.com ve hakkarifm.net adreslerinden de yayın yapacaktır." diye konuştu.

