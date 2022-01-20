Hakkari, Kahramanmaraş ve Elazığ'da yarın okullar tatil mi? 21 Ocak'ta Hakkari, Kahramanmaraş ve Elazığ'da okullar tatil mi olacak?

Kar yağışı günlük hayatı sekteye uğratmaya devam ediyor. Hakkari, Kahramanmaraş ve Elazığ valilikleri, okulların 21 Ocak'ta tatil olup olmayacağına ilişkin açıklama yaptı. Peki Hakkari, Kahramanmaraş ve Elazığ'da yarın okullar tatil mi?

HAKKARİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Hakkari Valiliği, soğuk hava nedeniyle il genelinde 21 Ocak 2022 Cuma günü taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

KAHRAMANMARAŞ'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kahramanmaraş'ta devam eden soğuk hava koşulları nedeniyle, 21 Ocak Cuma günü il merkezi ve ilçelerinde eğitime 1 gün süre ile ara verildi. Kahramanmaraş'tan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, MEB'e bağlı il merkezi ve ilçelerde özel ve resmi okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden hamile ve engelli kamu görevlileri, 21 Ocak 2022 Cuma günü bir gün süre ile idari izinli sayılacak.

ELAZIĞ'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Elazığ'da 21 Ocak 2022 Cuma gününde de okullar tatil olacak. Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Olumsuz hava şartları, artan don ve buzlanma riski nedeniyle; 21 Ocak Cuma günü il genelinde resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."



