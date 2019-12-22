Hakkari kayak merkezi kayak tutkunlarını ağırlamaya hazır

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 15 milyon lira yatırımla pist kapasitesi artırılan ve dörtlü telesiyej kurulan 2800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezini ziyaret etti.

Akbıyık, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve Emniyet Müdür Yardımcısı Savaş Şimşek ile geldiği merkezde ilgililerden bilgi aldı, beraberindekilerle yeni kurulan dörtlü telesiyeje binerek, pistin başlangıç noktasına çıktı.

Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yapılan telesiyej ve oluşturulan pistin bu kış kayakseverlere hizmet edeceğini söyledi.

Pistin uzunluğunun 3,5 kilometreye çıkarıldığını belirten Akbıyık, "Yapılan telesiyejle buranın kış turizmi değerini bir kat daha artacak. Hakkari'de her şekilde ciddi atılımlar yapıyor, ciddi yatırımlar yapılıyor. Hakkari'de bir tekstil fabrikası kurmaya çalışıyoruz. Doğal gaz geldi, halk kullanmaya başladı. Yine belediye olarak şehir içinde belediye hizmetlerini en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz." dedi.

Kentin kış turizminde gelişme olduğunu aktaran Akbıyık, festivaller düzenleyerek bu potansiyeli daha çok ortaya koymayı hedeflediklerini dile getirdi.