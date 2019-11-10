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Hakkari kiliminin üretimi yaygınlaştırılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 12:10 | Son Güncelleme

Hakkari Valisi İdris Akbıyık: - "Kadınların ilmek ilmek, kentin kültürünü, geleneklerini ve duygularını işlediği kilimleri yaşatmak için gayret sarf ediyoruz" - Kilim usta öğreticisi Sıdıka Ertuş: - "Valiliğimizin başlattığı proje sayesinde kilimlerimiz tekrar hayat bulacak, hakkettiği yere gelecek"

HAKKARİ (AA) - YILMAZ KAZANDIOĞLU - Hakkari'nin önemli kültürel değerlerinden olan ve rengarenk ipliklerin ilmek ilmek işlenmesiyle hazırlanan kilimlerin gelecek nesillere aktarılması ve üretiminin yaygınlaştırılması için çalışma başlatıldı.

Kadınların asırlardır aşk, sevgi, nefret ve üzüntü gibi duygularını motiflere işlediği Hakkari kilimleri, Valiliğin başlattığı "Geleneksel El Sanatları Modernizasyonu Projesi" ile yeniden hayat bulacak.

Kendine özgü renkleri ve 28 farklı motifle evleri süsleyen kilimler, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurulacak 200 tezgahta dokunarak Türkiye'nin birçok yerine pazarlanacak.

Ayrıca her mahalleye halı tezgahları kurmayı planlayan Valilik, bu kapsamda kadınlara daha çok istihdam alanı oluşturmayı hedefliyor.

- "Güzel sonuçlar alacağız"

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınların büyük emek vererek dokuduğu, kentin kültürünü, geleneklerini ve duygularını işlediği kilimleri yaşatmak istediklerini söyledi.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) iş birliğiyle istihdama yönelik proje hazırladıklarını belirten Akbıyık, kilimciliğin yanında halıcılıkla ilgili projelerinin de olduğunu aktardı.

Hakkari'nin en önemli değerlerinden biri olan halı ve kilimciliği yaygınlaştırmak istediklerini bildiren Akbıyık, şunları kaydetti:

"Bir firma ile anlaştık. Her mahalleye halı tezgahı koyuyoruz. Burada üretilen halıların pazarlamasını ilgili firma yapacak. Bunun haricinde bir de İş Geliştirme Merkezimiz var. Burada da bir tekstil fabrikası kurmak için çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bunların üçünü de hayata geçirdiğimizde özellikle kadın işsizliğini azaltmada, istihdama katkı anlamında güzel sonuçlar alacağız.''

Hakkari kilimlerinin asırlardır evlerde dokunduğunu aktaran usta öğretici Sıdıka Ertuş da proje sayesinde kilimlerin yeniden hayat bularak hakettiği yere geleceğini söyledi.

Ertuş, kentin kültürüne sahip çıkan Valiliğe ve projeye katkı sunan kurumlara teşekkür etti.

Kilim dokuyan kadınlardan Ferda Akkuş da kilimleri Hakkari'nin gelenek göreneklerini, kendi duygularını işleyerek dokuduklarını dile getirdi.

Bir kilimi 2 ayda tamamlayabildiklerini anlatan Akkuş, kilimciliğin tekrar canlandırılmasından mutluluk duyduklarını belirtti.

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