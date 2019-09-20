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Hakkari kilimleri kadınların elinde hayat buluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 10:17 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de yıllardır yaşatılan ve kentin geleneksel kültürü arasında yer alan kilim dokumacılığı, özenle sürdürülmeye çalışılıyor.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de yıllardır yaşatılan ve kentin geleneksel kültürü arasında yer alan kilim dokumacılığı, özenle sürdürülmeye çalışılıyor. Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan atölyeye gelen 20 kadın da açılan bu atölyede hem geleneksel Hakkari kültürünü yaşatıyor, hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Bulak Mahallesi’ndeki Halk Eğitim Merkezine ait binada açılan kilim atölyesinde, Hakkarili kadınlar, asırlardır kuşaktan kuşağa aktardıkları ve kendine özgü renk ve motifleri bulunan kilimleri dokumaya devam ediyor. Kentin geleneksel kültürünün bir parçası olan kilim dokumacılığının yaşatılması ve sürdürülmesi için Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan bu atölyeye gelen 20 kadın da yılın 6 ayı ve haftanın 5 günü usta eğitmenler gözetiminde renkleri ceviz kabuğu, nane otu ve doğada bulunan çeşitli bitki köklerinin karışımından elde edilen iplikleri ilmek ilmek dokuyarak kilim üretiyor.

Kentin yaşam tarzını, doğa ve hayvan figürlerini, dokuyan kişinin duygularını, düşüncelerini yansıtan kilimler, Halk Eğitim Merkezi’ndeki atölye tezgâhlarında genç kadınların maharetli ellerinde aylarca işlenerek son halini alıyor. Tamamlanan kilimlerin büyük bir bölümü de Hakkari Valiliği tarafından alınıyor.

Hakkari kilimini yaşattıklarını anlatan kilim ustası Fatma Yıldız, kilim atölyesi sayesinde sosyal bir alanlarının bulunduğunu ve aile bütçelerine katkı sunduklarını söyledi. Yıldız, “Biz burada 20 kişi çalışıyoruz. Kilim işinin devamlı olmasını istiyoruz. Yetkililerden de bu konuda destek istiyoruz” dedi.

13 yıldır kilim atölyesinde çalışan Siti Duman da kilim dokuyan annesinin ve ninesinin mesleğini sürdürdüğünü anlattı. Duman, “Yok olmaya yüz tutan Hakkari kilimini yaşatmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Hakkari valisinden, Milli Eğitim ve Halk Eğitim Merkezi’nden bu kursların sürekli olmasını istiyoruz” şeklinde konuştu

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