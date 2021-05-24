HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hakkari merkezli 9 ilde 'sınav jokeri' operasyonu: 50 gözaltı

Hakkari merkezli 9 ilde 'sınav jokeri' operasyonu: 50 gözaltı

24.05.2021 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari merkezli 9 ilde, Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayları Sınavlarında usulsüzlük yaptığı tespit edilen 68 şüpheliye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 50 kişi gözaltına alındı.

Hakkari merkezli 9 ilde 'sınav jokeri' operasyonu: 50 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayları Sınavlarında usulsüzlük yapıldığı, kursiyerlerin yerine 'joker' olarak tabir edilen kişilerin sınavlara girdiğini, bu yöntemle kursiyerlerin haksız yere ehliyet sınavlarını kazanıp ehliyet sahibi oldukları ve çeşitli kamu kurumlarında işe girdiklerini tespit etti. Ekipler, 'joker' olarak başkasının yerine sınava giren 29 kişi ve yerine sınava girilen 39'u kursiyer olmak üzere toplamda 68 şüpheli tespit etti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayları Sınavlarında (E-MTSAS ve MTSAS Uygulama-Direksiyon) usulsüzlük yaptığı anlaşılan toplam 68 şüpheliye yönelik Hakkari merkezli toplam 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 50 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Çinli sanal bahis çetesine dev operasyon: 53 milyon TL ele geçirildiÇinli sanal bahis çetesine dev operasyon: 53 milyon TL ele geçirildi
Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...
Anahtar Kelimeler:
Hakkari

En Çok Okunan Haberler

Şaşkına çeviren olay! Polisleri görünce soyundu

Şaşkına çeviren olay! Polisleri görünce soyundu

Savcı Sayan: Erdoğan giderse Suriye olacağız

Savcı Sayan: Erdoğan giderse Suriye olacağız

Kahreden an! Baba ve kızı fenalık geçirdi

Kahreden an! Baba ve kızı fenalık geçirdi

İstanbul'da vatandaşlar 'gizemli' kadını konuşuyor! 5 gündür oturduğu yerden kalkmadı

İstanbul'da vatandaşlar 'gizemli' kadını konuşuyor! 5 gündür oturduğu yerden kalkmadı

Ünlü şarkıcının kızı süper minisiyle poz verip sordu

Ünlü şarkıcının kızı süper minisiyle poz verip sordu

Bakan Dönmez'den heyecanlandıran açıklama!

Bakan Dönmez'den heyecanlandıran açıklama!

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Erdoğan, "Çağ atlayacak" diyerek duyurdu

Erdoğan, "Çağ atlayacak" diyerek duyurdu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Polonya, Türkiye'den SİHA alacak! "Bu, gerçek bir silah"

Polonya, Türkiye'den SİHA alacak! "Bu, gerçek bir silah"

10 yıldır nasıl saklandığı ortaya çıktı!

10 yıldır nasıl saklandığı ortaya çıktı!

Haziranda açılma nasıl olacak? Bilim Kurulu üyesi duyurdu

Haziranda açılma nasıl olacak? Bilim Kurulu üyesi duyurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.