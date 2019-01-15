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Hakkari merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 19:12 | Son Güncelleme

Hakkari merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu

HAKKARİ (AA) - Hakkari merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince “göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti” suçunun engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Bugün Hakkari, Malatya ve Van illerinde organize şekilde göçmen kaçakçılığı yapan bir suç örgütüne yönelik olarak 16 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde Hakkari'de 6, Malatya'da 1 ve Van'da 3 olmak üzere toplamda 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan şahısların ev ve üzerlerinde yapılan aramada AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği,
ruhsatsız av tüfeği,
AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü,
77 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği,
8 av tüfeği fişeği, 28 adet (5.56 mm) fişek,
11 cep telefonu,
11 sim kart ve 2 İran pasaportu ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Malatya Van

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