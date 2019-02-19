Hakkari'nin damla taş mağarası büyülüyor

Murat Adıyaman tarafından fotoğraflanarak sosyal medyada paylaşılan damla taş mağarasının görüntüleri sanal alemde büyük ilgi ile karşılandı. Henüz bilinmeyen ve keşfedilmeyen kısımlarının da bulunduğu mağaranın milyonlarca yıl sonucu bu görünümü aldığı düşünülüyor.

Hakkari'de faaliyet gösteren Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (CİSAD) üyesi 33 dağcının gerçekleştirdiği doğa yürüyüşü sırasında, bölgede eşi benzeri olmayan ve içerisinde sarkıt, dikit ve sütunların bulunduğu, Akdeniz Bölgesi'nin Toros Dağları'nda bulunan Damlataş Mağarası'na da benzerlik taşıyan bir mağara keşfedildi. Damla taş mağarası, dağcı ve fotoğrafçı olan Murat Adıyaman tarafından da fotoğraflanarak sosyal medyada paylaşıldı.

Sahip olduğu doğası ve dağlarıyla hayranlık uyandıran ancak bugüne kadar adı hep terör olaylarıyla gündeme gelen Hakkari'de eşsiz bir güzellik keşfedildi. CİSAD'a üye 33 dağcı, Hakkari'ye 60 kilometre uzaklıkta bulunan Geçimli köyü yakınındaki dağlara, doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Yürüyüş sırasında dağcılar, Akdeniz Bölgesi'nde bulunan Toros Dağları'ndaki mağaraların bir benzeri olan ve sahip olduğu görüntüsü, renkleriyle gözlere hitap eden yeni bir mağara buldu. Mağara, CİSAD'a üye dağcı ve fotoğrafçı olan Murat Adıyaman tarafından da görüntülendi.

İçerisinde sarkıt, dikit ve sütunların yer aldığı mağaraya hayran kaldıklarını belirten Dağcı Turgut Besi, mağaranın fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı. Çeşitli bilgi ve fotoğraflar paylaşan Besi, sosyal medya hesabından mağara ile ilgili şu paylaşımı yaptı: